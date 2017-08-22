7 استخدامات لعلب السمن الفارغة.. تعرفي عليها 12:52 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور.. أغرب أماكن "التاتو" في جسم الفتيات والشباب

كتبت- ميادة وسام:علب السمن الفارغة من الأشياء التى لا تهتم بها الكثير من السيدات، والتى سرعان ما تتخلص منها، بينما يمكنك الإستفادة منها بعدة طرق. بسؤال عدد من ربات البيوت رصد "مصراوي" بعض استخدامات علب السمن الفارغة نرصدها في نقاط:-تستخدم فاطمة محمد، موظفة خمسينية، علب السمن الفارغة كوسيلة لتخزين بعض البقوليات أو مكونات الطبخ مثل "الأرز و المكرونة والشوفان و الشعرية".-نهى أحمد اعادت إستخدام علب السمن كحافظة لأدوات الخياطة، أو استخدامها فى المطبخ كحامل للمعالق الخشبية المستخدمة فى الطهى.-أما مى محمد، شابة عشرينية، تقوم بتغليف علب السمن الفارغة بالورق الملون، واستخدامها كحافظة للإكسسوارات الخاصة بها - آية محمود تستغل علب السمن في تجميع مكعبات الأطفال، وألعاب أطفالها، والصغيرة منها تستخدمها كحصالة بعد عمل بعد التعديلات بها. وذكرت داليا جابر خبيرة ديكور أن هناك استخدامات أخرى لعلب السمن في تزيين المنزل وهي:1-يمكن تغليفها بالخيش من الخارج وإضافة بعض الشموع إليها ووضعها فى مدخل المنزل 2_ يمكن تغليفها بأقمشة ملونة سادة واستخدامها فى زراعة نباتات الزينة.3_ يتم قطعها طوليا نصفين وتغليفها تماما من الخارج والداخل بالقش باستخدام الغراء ووضعها ك "إبليك" خاص بالإضاءة خارج المنزل.

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