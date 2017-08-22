«سيري» يودع نيس اليوم قبل الانضمام لبرشلونة

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ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن ناديي برشلونة ونيس الفرنسي توصلا لاتفاق نهائي بشأن توقيع الإيفواري جان ميشيل سيري لعقد مدته أربع سنوات مع النادي الكتالوني، الذي سيدفع 40 مليون يورو للحصول على خدماته.

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم الإعلان عن الصفقة قبل مباراة نيس، بإياب الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نابولي الإيطالي، والتي ستكون الأخيرة لسيري، قبل أن يودع جماهيره على ملعب أليانز ريفيير.

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وأضافت أن مسؤولي نيس يؤكدون علانية عدم معرفتهم بأي مفاوضات بين برشلونة، واللاعب صاحب الـ26 عاما، ولكنهم يعرفون جيدا أن الايفواري سيصبح لاعبا للبلاوجرانا.

يذكر أن جان ميشيل سيري صاحب الـ(26 عامًا) كان قد انتقل لنيس في صيف 2015 قادما من باكوش فيريرا البرتغالي، ويوصف بـ"تشافي الإفريقي".