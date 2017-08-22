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بوروسيا دورتموند يمنح برشلونة فرصة أخيرة لضم «ديمبلي»

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بوروسيا دورتموند يمنح برشلونة فرصة أخيرة لضم «ديمبلي» بوروسيا دورتموند يمنح برشلونة فرصة أخيرة لضم «ديمبلي»

التحرير

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ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الستار سوف يسدل على مسلسل انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم بوروسيا دورتموند، لصفوف برشلونة هذا الأسبوع.

وكان دورتموند، أعلن أنه يرغب في وضع نهاية لمفاوضاته مع برشلونة في هذا الشأن، حتى يتمكن من إيجاد بديل للاعب الفرنسي قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية.

ووضع النادي الألماني، يوم السبت المقبل، ميعادًا نهائية لإتمام هذه الصفقة، وذلك بعد مباراته مع ضيفه هيرتا برلين في مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا"، والتي ستقام في نفس ذلك اليوم.

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وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن بوروسيا دورتموند سيتخذ قراره النهائي بعد المباراة أو في اليوم التالي لها على أقصى تقدير.

وأوضحت «بيلد» أنه إذا لم يقم برشلونة بدفع مبلغ 150 مليون يورو الذي حدده دورتموند، مقابلا للاستغناء عن اللاعب، فسيتعين على هذا الأخير العودة للانخراط في تدريبات الفريق تحت قيادة المدير الفني بيتر بوس.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة دورتموند، أكد في وقت سابق، أن ناديه لن ينتظر حتى نهاية سوق الانتقالات الحالي من أجل حسم صفقة انتقال ديمبلي لبرشلونة، قائلًا: "إما أن يقوم برشلونة بدفع المبلغ الذي طلبناه أو لن يكون هناك صفقة، لن ننتظر حتى يغلق سوق الانتقالات أبوابه".

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التحرير

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