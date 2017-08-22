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ضبط أشهر تشكيل عصابي لسرقة الدرجات النارية والاتجار بالمخدرات بالأقصر

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ضبط أشهر تشكيل عصابي لسرقة الدرجات النارية والاتجار بالمخدرات بالأقصر ضبط أشهر تشكيل عصابي لسرقة الدرجات النارية والاتجار بالمخدرات بالأقصر

التحرير

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تمكنت وحدة مباحث مركز البياضية، من ضبط أشهر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية و الاتجار بالمواد المخدرة، بقرية "الضبعية" التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر.

كانت قد وردت معلومات للرائد أدهم الملواني رئيس مباحث مركز شرطة البياضية، تفيد بقيام شابين بسرقة الدراجات البخارية والترويج لتجارة المخدرات بدائرة المركز.

وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن الشابين "حسن. ص. م" 22 عامًا، وشهرته "الزيز"، متهم في 12 قضية حيازة سلاح ناري و تجارة مخدرات، و"أدهم. ا. ا" 22 عامًا، سبق اتهامه في 8 قضايا سرقات و حيازة سلاح، مقيمان الضبعية دائرة مركز شرطة القرنة، حيث يقومان بسرقة الدرجات البخارية و الذهاب بها إلى مركز قوص التابع لمحافظة قنا لمقايضتها بالمواد المخدرة، والعودة لبيعها بدائرة مركز البياضية.

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بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية بقيادة رئيس المباحث ومعاونيه  النقيبان إسلام عبد الحكيم و محمد طلعت، بإعداد كمين على إحدى الطرق الصحراوية، والقبض على المتهمين وبحوزتهما 2 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر، و19 قطعة حشيش صغيرة، و دراجة بخارية ماركة هوجن مبلغ بسرقتها، و سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16م، بداخلها طلقة من ذات العيار.

تم تحرير محضر الضبط، وجاري ‘حالتهما للنيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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التحرير

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