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مصدر: المتهم بطعن سيدة أمام كنيسة العذراء بالإسكندرية «حر طليق»

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مصدر: المتهم بطعن سيدة أمام كنيسة العذراء بالإسكندرية «حر طليق» مصدر: المتهم بطعن سيدة أمام كنيسة العذراء بالإسكندرية «حر طليق»

التحرير

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أكد مصدر مسؤول بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية، أنه لم يتم التوصل إلى هوية المتهم بالاعتداء على سيدة أمام كنيسة العذراء والملاك رافائيل، أمس الإثنين.

وذكرت الكنيسة -في بيان لها- أنه عند خروج المصلين من الكنيسة بشارع الجواهر، وأثناء صعود سيدة سلالم منزلها بالقرب من الكنيسة، سدد لها شخص مجهول الهوية سبع طعنات بسكين، ولاذ بالفرار.

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وأوضحت الكنيسة أن الطعنات معظمها سطحية، مشيرة إلى أن المصابة تخصع للعلاج بإحدى المستشفيات، وتوجه الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه، لزيارتها والاطمئنان عليها.
 
في السياق نفسه، أكد مصدر أمني أنه تم سماع أقوال من تصادف وجودهم أمام الكنيسة والعاملين بالتزامن مع وقت الحادث، لافتا بأنه سيتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالكنيسة والمحلات المجاورة؛ للوقوف على كافة الملابسات.

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التحرير

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