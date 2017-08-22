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أهالي قرية الفرن يحتلفون بعيد السيدة العذراء بشوارع المنيا (صور)

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أهالي قرية الفرن يحتلفون بعيد السيدة العذراء بشوارع المنيا (صور) أهالي قرية الفرن يحتلفون بعيد السيدة العذراء بشوارع المنيا (صور)

التحرير

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كتب: مايكل سمير

احتفل أهالي قرية الفرن التابعة لمركز أبو قرقاص جنوش بمحافظة المنيا فجر اليوم، بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم، بالصلاة في الشارع بعد قيام الأمن بمنعهم من إقامة الصلاة أول أمس الأحد داخل كنيسة، فيما أكدت أجهزة الأمن ومسؤولي الوحدة المحلية أنه تم المنع من إقامة الصلوات داخل منزل غير مرخص، ومنعًا لوقوع اشتباكات بينهم ومسلمي القرية.

أهالي قرية الفرن1

وصرحت مصادر كنسية في وقت سابق لـ"التحرير" بأنه عقب تجمع أقباط عزبة الفرن للصلاة أول أمس الأحد داخل كنيسة في العزبة، فوجئوا بمنع قوات الأمن لهم، مما دفعهم لأداء صلواتهم في الشارع.

أهالي قرية الفرن3

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فيما أكد مصدر أمني أن ما قامت به أجهزة الأمن ليس منعًا للصلاة، وإنما تأمين المنزل، موضحًا أنه مغلق منذ عدة سنوات لدواعٍ أمنية، وغير مرخص لإقامة الصلوات والطقوس الكنسية داخله، وذلك منعًا لحدوث أية تداعيات أو اشتباكات بينهم ومسلمي القرية.

تصريحات المصدر الأمني اتفق معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص محمد صلاح، الذي أكد أنه تم منع دخول الأقباط المنزل، خاصة أنه غير مرخص لإقامة الصلوات الكنسية داخله.

أهالي قرية الفرن2

يذكر أن صيام السيدة العذراء استمر لمدة 15 يومًا من 7 أغسطس وحتى 21 وتبدأ الصلوات في اليوم الأخير للصيام من مساءً إلى صباحًا الذي ينتهي بإقامة القداس اليوم الموافق 22 أغسطس.

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التحرير

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