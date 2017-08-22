غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح، أما عن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على كلا البحرين تكون شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 22 32

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 2

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 24 33

نخل 22 35

طابا 26 36

الطور 27 36

مرسى علم 29 38

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 30 39

رفح 22 33

كاترين 20 34

سيوة 24 38

المنيا 25 37

الفيوم 24 37

رأس سدر 26 38

أبو سمبل 29 41

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

شلاتين 28 40

حلايب 30 37

الوادي الجديد 27 40

قنا 27 41

نويبع 28 37

السلوم 22 30