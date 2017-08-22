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عازر: التعليم الفني والمهني الحل السحري لأزمة البطالة في مصر

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عازر: التعليم الفني والمهني الحل السحري لأزمة البطالة في مصر عازر: التعليم الفني والمهني الحل السحري لأزمة البطالة في مصر

التحرير

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قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الحل الحقيقى لأزمة البطالة في يتطلب الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى لأنه الحل السحرى لأزمة البطالة وقاطرة التقدم والنمو الاقتصادى في أى دولة وثبت ذلك بالفعل في المانيا واليابان.

وطالبت عازر، بضرورة تهيئة الرأى العام والتوعية بأن التعليم الفنى لا يقل أهمية عن التعليم العالى والوقت الحالى يتطلب العامل الماهر والحرفى والصنايعى المبدع وغير ذلك من المهن كل ذلك يتم من خلال الاهتمام بتطوير مناهج التعليم الفنى والتوعية به.

وقال :"لا ينظر إلى التعليم الفني والتدريب على أنه الطريق إلى النهوض والتقدم، بل ينظر إليه على اعتباره "سد خانة" أو السبيل لتخفيف الضغط على الجامعات، ويتخرج منه طوابير بطالة وبلطجة دون تعليم مهنة أو حرفة للشاب يأكل منه عيش ويفيد بلده". 

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وأضافت، أن التعليم المهنى فى ألمانيا كان له أهمية كبرى حيث يعد أحد الأسباب الرئيسية التي قادت إلى نهوض ألمانيا من أنقاض الحرب العالمية الثانية، ولا ينظر إلى التعليم المهني والتدريب كجزء أساسى مكمل للحياة في ألمانيا، بل ينظر إليه باعتباره وسيلة رئيسية لتحسين المجتمع ورفع مستواه.

وتابعت عازر : "نجحت العديد من الدول الأوروبية والآسيوية نتيجة تطوير التعليم الفنى والاعتماد عليه ففى اليابان يتكفل قطاع الصناعة بتوفير معظم برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتقدر نسبة مشاركته بنحو ثلاثة أرباع تلك البرامج، أما الربع الباقي فتتكفل ببعضه المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والبعض الآخر تتيحه المؤسسات التي تديرها أو تعتمدها وزارة العمل".

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التحرير

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