أبو الغيط يرحب بـ«بيان القاهرة» لتفعيل مبادرة السلام العربية

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رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، الذي عقد بداية هذا الأسبوع بالقاهرة.

وشدد أبو الغيط، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على أهمية استمرار التشاور العربي على مختلف المستويات، بهدف تحقيق تناغم الرؤى ومناهج العمل في الموضوع الفلسطيني، وبالذات توطئة للزيارتين المرتقبتين للمنطقة من الأمين العام للأمم المتحدة والوفد الأمريكي.

وقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط أثنى على هذا التنسيق المفيد، مطالبا باستمراره، وذلك خلال مشاركته في اجتماع عقد على مستوي زعماء الأردن ومصر وفلسطين، خلال قمة البحر الميت التي عقدت نهاية مارس الماضي.

وأضاف عفيفي أن أي دعم للموقف الفلسطيني في هذه المرحلة يمثل أولوية للعمل العربي، خاصة أن القضية الفلسطينية تحظى بإسناد عربي كامل.

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وأشار إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر عقده يوم 12 سبتمبر المقبل، سوف يجدد هذا الدعم، سواء على المستوى السياسي بالتأكيد على المرجعيات الأساسية للتسوية النهائية من وجهة النظر العربية، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بتوفير الإسناد اللازم لصمود الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في ظل الممارسات الإسرائيلية المستمرة وأهمها ارتفاع وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجه قبل أيام رسالة خاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استباقا لزيارة الأخير إلى المنطقة الأسبوع الجاري تناول فيها الموقف العربي من التسوية السياسية، وتضمنت الرسالة تأكيدا على أن حل الدولتين لايزال يمثل الحل الوحيد الممكن للصراع، وأن أي تجاوزٍ لهذا الحلِ هو وصفة للكوارث.

وجاء بالرسالة أيضا أن مبادرة السلام العربية لاتزال على الطاولة، وغير قابلة للتجزئة أو أن تقلب على رأسها، وأن السبيل الوحيد لتطبيقها إنهاء الاحتلال وتسوية كافة قضايا الحل النهائي في مقابل علاقات طبيعية مع العالمين العربي والإسلامي.