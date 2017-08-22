مقتل أبو قتادة العفري مسؤول التجنيد بتنظيم "داعش" في تلعفر

بغداد – (أ ش أ):

استهدف الطيران العراقي، الثلاثاء، أحد مقرات تنظيم "داعش" وسط مدينة تلعفر، ما أسفر عن مقتل مسؤول التجنيد بالتنظيم أبو قتادة العفري، وأربعة من مرافقيه.

وقالت مصادر استخباراتية من داخل المدينة، وفقا لما أوردته قناة (السومرية) العراقية، إن "الطيران العراقي استطاع أن يقتل مسئول التجنيد لعناصر "داعش" الإرهابية أبو قتادة العفري وأربعة من مرافقيه، في ضربة جوية".

وأضافت المصادر أن " التنظيم أدخل عناصره بحالة إنذار في مركز تلعفر تحسبا لتكرار عمليات القصف لمقراته الرئيسية تزامنا مع انطلاق عمليات (قادمون يا تلعفر)، وتقدم القوات الأمنية بشكل سريع".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي يعيش حـالة انهـيار في مـدينة تلعفر مع انطلاق عمليات (قادمون يا تلعفر) بمشاركة قوات جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.