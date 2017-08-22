توفير 11 مليون جنيه لإنهاء أعمال الطريق الدائري بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، توفير مبلغ 11 مليون جنيه لإنهاء مشكلات الكهرباء المتبقية بالطريق الدائري "الحزام الأخضر" بمنطقة الكرنك، مشددًا على سرعة استكمال أعمال الطريق وإزالة كافة المعوقات به، مع الاهتمام بأعمال النظافة على امتداد الطريق الدائري.

جاء ذلك جلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الأقصر لمنطقة الكرنك، اليوم الثلاثاء، وكان برفقته المهندس محسن مصطفى وكيل وزارة الإسكان، والمهندس صالح إبراهيم مدير مديرية الري، حيث تفقد الكوبري الذي يربط الأقصر بالعشى والذي جرى الانتهاء منه، لتخفيف الضغط على الطريق السريع وطريق الزينية.

كما شدد محافظ الأقصر، على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بطريق المطار، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تغطية ترعة العالية المستجدة بمنشأة العماري، استكمالاً للأعمال التي تمت العام السابق حيث إنها تخترق كتلة سكنية.

ووجه بدر، بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بمدينة البياضية، وإزالة ورفع كافة الإشغالات وفتح الطريق أمام مدرسة النصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد.