بالصور.. بحث إنشاء مركز لوجيستي للمستلزمات الطبية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعًا بالأطباء في مقر نقابتهم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أطباء المحافظة.

وتناول اللقاء، عدة نقاط كان أبرزها المشروعات الطبية الجديدة التي بصدد تنفيذها في المحافظة كإنشاء مركز الوقاية والتأهيل من الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية من خلال الكشف على الراغبين في الزواج والكشف المبكر أثناء الحمل، بالتوازي مع مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمركز اللوجستي لمستلزمات الطبية بالأقصر يخدم محافظات الصعيد، وإنشاء فرع هيئة التدريب الإلزامي والمركز القومي للتدريب بمستشفى الأقصر الدولي لخدمة أطباء الأقصر ومحافظات الصعيد، وإنشاء مركز عالمي للكشف وعلاج مرضى السكر والقدم السكري بالإضافة إلى التوسع في التخصصات المعتمدة للزمالة، وإنشاء صندوق علاج غير القادرين من مواطني المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه يكن تقدير خاص للأطباء وودورهم الهام، معربًا عن أسفه لتعرض بعضهم لاعتداءات من قبل الأهالي، مشيرًا إلى أنه سيضع خطة لمنع حدوث الاعتداءات مرة أخرى.