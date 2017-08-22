الأهالي تسلم لصا للشرطة.. كسر قفل محل وسرقه في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبط أهالي مدينة السلام في السويس، لصًا سرق كابلات كهربائية من محل تجاري لبيع الأدوات الكهربائية وضبط بحيازته المسروقات، بعد كسر قفل المحل التجاري.

وفوجئ عدد من الأهالي بشارع المعز بمدينة السلام، بكسر لص قفل المحل التجاري، وعلى الفور قيدوه وسلموه إلى شرطة النجدة التي نقلته إلى قسم شرطة فيصل.

وقامت شرطة النجدة بتسليم اللص "أحمد. ر. أ" المقيم بكفر العرب بحي الأربعين إلى قسم شرطة فيصل، كما تم تسليم المسروقات التي ضبطها اللص بسرقتها إلى قسم الشرطة.

وانهار المتهم قبل أن يعترف بأنه سرق المحل التجاري بسبب ظروف مادية سيئة يمر بها، وأنه راقب المحل التجاري قبل سرقته ثم قام فجرًا بكسر قفل المحل وسرقته.

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة فيصل يفيد بضبط الأهالي للص، وتبين أن سكان شارع المعز سمعوا أصوات طرق صباح اليوم، وشاهد الأهالي اللص وتمكنوا من الامساك به.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.