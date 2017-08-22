«قاسم الأول وكهربا الأنجح».. 11 لاعبًا مصريًا احترفوا في الدوري السعودي

التحرير

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تشهد الملاعب السعودية مفارقة غريبة، خاصة بعد رحيل كابتن نادي الزمالك، محمود عبد الرازق (شيكابالا) إلى الرائد، ليصبح الدوري السعودي، يضم ثلاثة من كباتن الكرة المصرية، حيث انتقل عصام الحضري كابتن منتخب مصر إلى نادي التعاون، وتبعه حسام غالي كابتن النادي الأهلي إلى نادي النصر، لتضم الملاعب السعودية كوكبة كبيرة من النجوم المصريين، من بينهم أيضًا كهربا لاعب اتحاد جدة، ومحمد عبد الشافي ظهير أيسر الأهلي.

ويرصد «التحرير» في التقرير التالي، أبرز النجوم المصريين، الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي وما حققوه:

1- رضا سيكا

خاص تجربة احتراف في عام 2001 من الإسماعيلي إلى أهلي جدة لمدة موسم واحد فقط مقابل 600 ألف دولار، استطاع فيها الفوز بـ4 بطولات، ولم يخسر سوى واحدة، ثم عاد إلى مصر، وفاوضه الأهلي والزمالك، لكنه فضّل القلعة البيضاء.

وأشاد البلجيكي لوكا مدرب، فريق الأهلي السعودي، وقتها بصفقة سيكا، وقال إنها ناجحة بكل المقاييس.

2- أشرف قاسم

احترف عام 1984 في نادي الهلال السعودي، ونال أفضل مدافع، وأفضل ثاني لاعب في الدوري، وتوقع له الجميع الاستمرار، لكنه عاد إلى مصر، واستمر فيها عدة سنوات، ثم احترف من جديد بالسعودية عبر بوابة نادي الوطني، لكن لم تكلل التجربة الثانية بالنجاح.

3- عماد النحاس

انتقل من نادي الإسماعيلي إلى نادي النصر السعودي في موسم 2004، وكان محسن صالح حينها المدير الفني للنادي.

ولعب النحاس 4 أشهر فقط مقابل 100ألف دولار، يحصل عليها النادي كاملة، قبل أن ينتقل إلى الأهلي المصري، وظل فيه حتى الاعتزال.

4- محمد بركات

له مسيرة ناجحة مع أهلي جدة، الذي انتقل له موسم 2002 - 2003، بمبلغ كبير وقتها، وتألق الزئبقي في الموسم، الذي قضاه بالدوري السعودي، ووصل لكل النهائيات بكل البطولات، كما أنه فاز مع أهلي جدة ببطولة الأندية العربية الموحدة الأولى لكرة القدم يناير 2002، التي استضافها اتحاد جدة من أمام الإفريقي التونسي، وقد سجّل هدف المباراة الوحيد.

5- حسني عبد ربه

انضم حسني عبد ربه، إلى نادي اتحاد جدة قادمًا من الإسماعيلي في الأول من فبراير 2012، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ثم انتقل إلى النصر في 2 يوليو 2012 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ولعب القيصر مع اتحادة جدة 11 مباراة أحرز هدفين، وصنع 3 أسسيست، وفي النصر خاض 9 مباريات وأحرز 3 أهداف.



6- إبراهيم صلاح (العروبة - 2013)

نجح نادي العروبة السعودي عام 2013 في ضم اللاعب المصري إبراهيم صلاح، لاعب نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر مقابل 350 ألف دولار، بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الأسبق الزمالك.

ولم تكلل تجربة العروبة بنجاح، حيث هبط النادي إلى دوري ركاء، وعاد لمصر من جديد بعد فترة قصيرة جدًا من الوجود بالسعودية، وشارك مع فريق العروبة في 25 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

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7- أحمد علي

انضم أحمد علي إلى صفوف الهلال السعودي قادمًا من الإسماعيلي على سبيل الإعارة في يناير 2011، ووصفه رئيس الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد بالصفقة الرابحة.

وسجل علي في شباك الشباب والاتفاق بالدوري والفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين والجزيرة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، حيث شارك في 21 مباراة، وسجل خلالها 7 أهداف.

8- حسام غالي

انتقل الكابيتانو إلى صفوف النصر السعودي بعد رحيله من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك عام 2009، ولعب موسمًا واحدًا، ولم تكتمل تجربته، حيث اُتهم بتعاطي المنشطات، إضافة إلى أزمة بسبب عدم قدرته على التعايش مع عائلته في السعودية، وشارك خلالها مع الفريق السعودي في 24 مباراة وسجل 3 أهداف.

9- عماد متعب

لعب عماد متعب مهاجم الأهلي، لفريق الاتحاد السعودي في موسم 2008 - 2009، وسجل 15 هدفًا في 24 لقاءً.

وكان متعب قد افتتح أهداف الاتحاد في موسم 2008 - 2009 في مرمى الرائد في المباراة التي انتهت 5 -1 لفريقه.

ولم تكتمل تجربته الناجحة بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وبعد العلاج عاد إلى الأهلي مجددًا.

10- وليد سليمان

في يناير 2009 فضّل وليد سليمان خوص تجربة احترافية جديدة خارج مصر، وتحديدًا في نادي أهلي جدة، الذي انتقل إليه عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر فقط بنهاية الموسم الكروي بمبلغ 500 ألف دولار.

تجربة سليمان لم تكن ناجحة إلى الحد المطلوب بسبب كثرة الإصابات، واحتل فريقه وقتها المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي موسم 2009.

11- كهربا

تألق كهربا مع نادي اتحاد جدة السعودي، بعدما نجح الأخير في تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم إضافي قادمًا من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم كهربا مستويات رائعة مع اتحاد جدة، حيث لعب 24 مباراة مع فريقه فى الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا، وصنع 3 أهداف أخرى لتعتبر أعلى نسبة تهديف يسجلها محترف في فريق اتحاد جدة خلال موسم واحد.