محافظ سوهاج يوجه مسئولي الصحة بتحليل مياه "الطليحات"

سوهاج – عمار عبد الواحد

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مسئولي مديرية الصحة، بالتوجه إلى قرية الطليحات بمركز جهينة، لبحث تضرر الأهالي من سوء حالة مياه الشرب بالقرية، وأخذ عينات من أماكن متفرقة لتحليلها بالمعمل المشترك بسوهاج.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بإدارة صحة البيئة بمديرية الصحة وقسم صحة البيئة بإدارة جهينة الصحية، وتبين أن قرية الطليحات يجري تغذيتها بصفة أساسية من عملية مياه كوم إدريس الجوفية المضاف إليها "الكلور"، وفي بعض الأوقات يتم التغذية بمياه مرشحة من خط المراغة – جهينة، حال توافر المياه المرشحة.

وأضاف "عبد المنعم"، أنه جرى رفع عدد 4 عينات مياه شرب من شبكات المياه الخاصة بقرية الطليحات من أماكن متفرقة، مثل: "الوحدة الصحية، مدرسة المجمع، مسجد المجمع، مطعم المواطن".

من جهتها، قالت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه جرى إرسال العينات للمعمل المشترك بسوهاج للتحليل، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 458 لسنة 2007 الخاص بمياه الشرب، وتم ورود نتائج التحليل للعينات، وكانت نتائجها مطابقة للقرار الوزاري رقم 458 لسنة 2007