توقيع الكشف على أهالي حلايب وشلاتين ضمن قافلة خيرية لجامعة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت أعمال قافلة الخير التي تنظمها جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، بمدينتي حلايب وشلاتين، التي من المقرر أن تستمر أعمالها على مدار يومين.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن القافلة تهدف إلى تقديم رعاية طبية لأهالي مدينتي حلايب وشلاتين، باعتباره حق مجتمعي أصيل تقدمه الجامعة لأهالي المدينتين، كما ستقدم القافلة خدمات زراعية وبيطرية.

وأضاف غلاب، أن القافلة تضم 25 طبيبًا في 10 تخصصات طبية مختلفة لتوقيع الكشف الطبي على أهالي حلايب وشلاتين بالمجان على مدار يومي 22 و23 أغسطس الجاري، بجانب صرف الأدوية وإجراء الجراحات العاجلة وتحويل العمليات الكبرى إلى المستشفى الجامعي بمدينة أسوان، بالإضافة إلى التخصصات النسائية للسيدات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن قافلة الخير تضم أيضًا أساتذة من كلية الزراعة بجامعة أسوان لتقديم معلومات زراعية لأهالي المنطقتين وتوفير التوعية الزراعية اللازمة للاعتماد على الزراعة في المستقبل، علاوة على توفير أطباء بيطريين لتقديم الخدمات العلاجية للمواشي والحيوانات بالمجان أيضًا.