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جامعة أسيوط: بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد 5 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

جامعة أسيوط: بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد 5 سبتمبر

12:37 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

جامعة أسيوط: بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد 5 سبتمبر

جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بمختلف الكليات والمعاهد التابعة لها، والتي من المقرر لها أن تبدأ الثلاثاء المقبل، الموافق
5 سبتمبر 2017، وتمتد حتى الاثنين 25 سبتمبر، مؤكداً أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير إجراءات الكشف على الطلاب في هدوء ويسر.

وقال الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه جرى تحديد مواعيد الكشف الطبي لطلاب كليتي الطب وطب الأسنان يوم الثلاثاء 5/9، والصيدلة والهندسة يوم الأربعاء 6/9، والطب البيطري والحاسبات والمعلومات يوم الخميس 7/9.

وتحدد موعد الكشف بكلية التجارة يوم الأحد 10/9، وكليتي العلوم والتربية النوعية يوم الاثنين 11/9، والآداب يوم الثلاثاء 12/9 ، والخدمة الاجتماعية يوم الأربعاء 13/9، وكلية الحقوق يوم الخميس 14/9، وكلية التربية بأسيوط (شعبة عامة) يوم الأحد 17/9، أما باقي شعب الكلية يوم الاثنين 18/9.

وتحدد الكشف بكلية التربية الرياضية ومعهد السكر يوم الثلاثاء 19/9، وكليتي الفنون الجميلة ورياض الأطفال يوم الأربعاء 20/9، وكليات الزراعة والتمريض والمعهد الفني للتمريض يوم الأحد 24/9.

أما فيما يخص فرع الجامعة بالوادي الجديد، فتحدد يوم الكشف الطبي لكليتي الطب البيطري والتربية يوم الأحد 17/9، وكليات الآداب والعلوم والزراعة يوم الاثنين 18/9، وكلية التربية الرياضية يوم الثلاثاء 19/9.

وأضاف أنه جرى تخصيص يوم 25/9/2017 للكشف الطبي على المتخلفين عن المواعيد السابقة من جميع الكليات على أن يجري الكشف الطبي لطلاب كليات الجامعة بأسيوط بمبنى الإدارة الطبية، بينما من المقرر أن يتم الكشف بمبنى الكلية بالخارجة للطلاب الجدد بكليات فرع الجامعة بالوادي الجديد.

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