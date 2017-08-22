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إزالة 20 حالة تعدّ على أراضي الدولة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إزالة 20 حالة تعدّ على أراضي الدولة بسوهاج

12:33 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إزالة 20 حالة تعدّ على أراضي الدولة بسوهاج

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الملثم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن الوحدة المحلية نفذت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بسوهاج، لإزالة تلك المخالفات.

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