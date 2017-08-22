مصرع طفل غرقاً في نهر النيل أثناء الاستحمام بالحوامدية
مصرع طفل غرقاً في نهر النيل أثناء الاستحمام بالحوامدية
12:47 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
لقي طفل مصرعه غرقاً بنهر النيل بمركز الحوامدية، اليوم الثلاثاء، جنوب محافظة الجيزة.
تحريات المباحث كشفت أنه أثناء استحمام الطالب محمد عماد 11 سنة، بنهر النيل بجوار معدية الحوامدية، جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، مما أدى إلى غرقه.
انتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة، وحُرر محضر بالواقعة إحالة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن
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