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مصرع طفل غرقاً في نهر النيل أثناء الاستحمام بالحوامدية

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مصراوي Masrawy

مصرع طفل غرقاً في نهر النيل أثناء الاستحمام بالحوامدية

12:47 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مصرع طفل غرقاً في نهر النيل أثناء الاستحمام بالحوامدية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه غرقاً بنهر النيل بمركز الحوامدية، اليوم الثلاثاء، جنوب محافظة الجيزة.

تحريات المباحث كشفت أنه أثناء استحمام الطالب محمد عماد 11 سنة، بنهر النيل بجوار معدية الحوامدية، جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، مما أدى إلى غرقه.

انتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة، وحُرر محضر بالواقعة إحالة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن

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