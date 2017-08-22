النيران تلتهم محتويات شقة في أوسيم دون إصابات 12:46 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:التهمت ألسنة النيران محتويات شقة بالكامل، بمنطقة أوسيم، شمال محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الخامس بعقار بشارع مسجد الهدايا.دفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.رجح مالك الشقة أن يكون ماسا كهربائيا بمروحة السقف وراء الحريق، وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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