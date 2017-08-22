أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيران تلتهم محتويات شقة في أوسيم دون إصابات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيران تلتهم محتويات شقة في أوسيم دون إصابات

12:46 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

النيران تلتهم محتويات شقة في أوسيم دون إصابات

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:التهمت ألسنة النيران محتويات شقة بالكامل، بمنطقة أوسيم، شمال محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الخامس بعقار بشارع مسجد الهدايا.دفع اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.رجح مالك الشقة أن يكون ماسا كهربائيا بمروحة السقف وراء الحريق، وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق بمخزن سيراميك بإمبابة

    أخبار

  • الحماية المدنية تنفذ طفلين من الموت إثر حريق شقة بالدقي

    أخبار

  • كيف خططت "مشرفة الحضانة" لإخفاء 3 أجزاء من جُثة عشيقها بالجيزة؟

    أخبار

  • سيدة تشعل النار في شقتها بالمنيب بسبب معاكسة "ابن الجيران"

    أخبار

إعلان

ae57f84870.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح