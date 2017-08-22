السيطرة على حريق بمخزن سيراميك بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع بمخزن سيراميك بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن سيراميك بالعقار رقم 10 بشارع ترعة السواحل.

تم الدفع بعددٍ من عربات الإطفاء، ونجح رجال الدفاع المجني في محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، الذي أسفر عن احتراق 17 بلته خشبية عليها 1360 كرتونة سيراميك، دون وقوع إصابات.

رجح مالك المخزن أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.