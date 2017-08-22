أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمخزن سيراميك بإمبابة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمخزن سيراميك بإمبابة

12:41 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

السيطرة على حريق بمخزن سيراميك بإمبابة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع بمخزن سيراميك بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن سيراميك بالعقار رقم 10 بشارع ترعة السواحل.

تم الدفع بعددٍ من عربات الإطفاء، ونجح رجال الدفاع المجني في محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، الذي أسفر عن احتراق 17 بلته خشبية عليها 1360 كرتونة سيراميك، دون وقوع إصابات.

رجح مالك المخزن أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف أنقذ رجال الحماية المدنية الطفلين "طارق" و"حبيبة" من الموت حرقا؟

    أخبار

  • الحماية المدنية تنفذ طفلين من الموت إثر حريق شقة بالدقي

    أخبار

  • مصدر عن انهيار جزئي لـ"عقار إمبابة": صوت "طقطقة" أثار خوف الأهالي

    أخبار

  • انهيار جزئي لعقار سكني في إمبابة دون إصابات

    أخبار

إعلان

e3747b706a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح