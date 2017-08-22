لطلاب الدبلومات الفنية.. كيف تُسجل رغباتك للالتحاق بالكليات والمعاهد؟

كتب- محمد قاسم:تبقى يومان على إغلاق موقع التنسيق لباب تسجيل طلاب الدبلومات الفنية لرغباتهم للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن التسجيل سيكون عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مكاتب التنسيق أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام (الثانوية العامة + سنتان) الناجحين من الدور الأول" حتى 24 أغسطس الجاري.وبلغ الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الـ3 سنوات ونظائرها التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية75 % فأكثر، كما تقرر قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر.وينشر "مصراوي"، خطوات تسجيل الطلاب لرغباتهم، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، الصفحة الخاصة بالتنسيق (https://tansik.egypt.gov.eg/application/) كالتالي:

الخطوة الأولى: يدخل الطالب رقم الجلوس (رقم الدخول) والرقم السري الخاص به، المكتوب على استمارة النجاح التي يتسلمها من المدرسة.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً، إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة: ستظهر أمام الطالب على الشاشة البيانات الأساسية الخاصة به، وعلى الطالب أن يتأكد من سلامة تلك البيانات مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي يتبعه.الخطوة الرابعة: بعد ذلك يعرض لك الموقع إذا كانت زياراتك الأولى له، قائمة فارغة يمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذي تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.وستظهر نفس القائمة إذا قمت بالدخول مسبقا وستسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. ويمكن للطالب أيضا- خلال هذه الخطوة- إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.الخطوة الخامسة: هي الخاصة بتسجيل الرغبات، بعد انتهاء الطالب من إدخال قائمة رغباته سيعرض عليه البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا، حيث يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قام بها الطالب وإيصال تسليم الرغبات الكترونيا، ويمكن للطالب طباعة هذه المستندات كما يمكنه حفظها في ملف، وفى حالة وضعه لبريد الإلكتروني خاص به سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات، في حالة رغبتك في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.