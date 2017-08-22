فعاليات اليوم.. "الحفلة التنكرية" بمسرح السلام واكتشاف المواهب بثقافة قصير

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، الثلاثاء، حيث تقدم فرقة المولوية المصرية عروضها الفنية فى الثامنة مساء على مسرح المحكى (1)، يليها حفل الفنانة الكبيرة نادية مصطفى على مسرح المحكى (2) في العاشرة مساء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بقلعة صلاح الدين، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، صالونًا ثقافيًا بعنوان "مفهوم إيجابيات التراث" مع المعماري عصام صفى الدين، الساعة السادسة مساء ببيت المعمار المصري، وبمركز إبداع الطفل ببيت العينى تعقد ورشة إشغال فنية بعنوان "كل مرة فكرة" الساعة الثالثة ظهرًا، إلى جانب ورش الفنون المسرحية الساعة الواحدة ظهرًا، وبقسم المرسم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية تنظم ورش الأطفال الصيفة من سن 5: 7 سنوات.

ومن ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقامة مشروع اكتشاف مواهب جنوب الوادى، يعقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "المسرح ودوره فى إصلاح المجتمع"، وورشة فنية لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى الأطفال، بحضور أعضاء القافلة الثقافية، بحى مبارك بالقصير فى السابعة مساءً، كما تنظم مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "مناسك الحج" يلقيها الشيخ جمال محمد خير مدير إدارة الأوقاف بالقصير فى السادسة مساءً، بينما يقيم قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "المسرح ودورة فى إصلاح المجتمع" يلقيها سمير عبده على جبران فى مركز شباب حلايب فى التاسعة مساءً.

وينظم البيت الفني للمسرح، المسرح "الحفلة التنكرية" الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بشارع قصر العيني، وعلى مسرح ميامي بوسط البلد يقدم العرض المسرحي "العسل عسل" الساعة التاسعة والنصف مساء.

كما يقدم العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" الساعة السابعة والنصف مساء، بقاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، وعرض "كأنك تراه" على مسرح الطليعة الساعة التاسعة والنصف مساء، أما مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فيقدم العرض المسرحي "الهرم دا بتاعى" الساعة 10 مساء، وعلى مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة يقدم العرض المسرحي "صحصح لما ينجح" في الساعة السادسة والنصف مساء.

ويقيم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، في تمام الساعة السادسة مساء، ندوة ضمن سلسلة الأدب العالمى للأطفال.