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مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصف

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصف

12:32 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصف

كتب - محمد شعبان:
لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب ميكروباص بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة كامل صبحي بالطريق، انفجر الإطار الأمامي الأيسر له بعد بوابة حلوان بنحو 8 كم، مما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة السائق وكلا من: أحمد فضيل 40 سنة، حمادة حمدي 33 عاما، وجثتين مجهولتين، وإصابة 7 أشخاص آخرين باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات (قصر العيني - حلوان العام - الصف العام - أطفيح العام)، وإزالة آثار الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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