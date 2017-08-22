مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصف
مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصف
12:32 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب ميكروباص بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.
تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة كامل صبحي بالطريق، انفجر الإطار الأمامي الأيسر له بعد بوابة حلوان بنحو 8 كم، مما أدى إلى انقلابها.
أسفر الحادث عن وفاة السائق وكلا من: أحمد فضيل 40 سنة، حمادة حمدي 33 عاما، وجثتين مجهولتين، وإصابة 7 أشخاص آخرين باشتباه ما بعد الارتجاج.
تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات (قصر العيني - حلوان العام - الصف العام - أطفيح العام)، وإزالة آثار الحادث.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات
-
كثافات مرورية بمحور الأوتوستراد بسبب تصادم 4 سيارات
-
مصرع شخص و إصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق العلمين
-
افتتاح أول نفق بالأرصفة المضيئة في مصر الأسبوع المقبل
إعلان
إعلان