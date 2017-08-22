مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصف

كتب - محمد شعبان:

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب ميكروباص بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة كامل صبحي بالطريق، انفجر الإطار الأمامي الأيسر له بعد بوابة حلوان بنحو 8 كم، مما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة السائق وكلا من: أحمد فضيل 40 سنة، حمادة حمدي 33 عاما، وجثتين مجهولتين، وإصابة 7 أشخاص آخرين باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات (قصر العيني - حلوان العام - الصف العام - أطفيح العام)، وإزالة آثار الحادث.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.