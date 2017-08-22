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حريق يلتهم 500 نخلة وأشجار زيتون في الواحات البحرية

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مصراوي Masrawy

حريق يلتهم 500 نخلة وأشجار زيتون في الواحات البحرية

12:29 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

حريق يلتهم 500 نخلة وأشجار زيتون في الواحات البحرية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل بمزرعة نخيل وأشجار بقرية الباويطي، اليوم الثلاثاء، بمركز الواحات البحرية.

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، بقيادة اللواء هاني سعيد، من السيطرة على الحريق وإخماده، وأصيب أمين شرطة بحالة اختناق، نُقل إلى مستشفى الباويطي العام.

وتبين أن المزرعة على مساحة 10 أفدنة، ونشوب الحريق بـ500 نخلة وبعض أشجار الزيتون، ورجح مالكها أن يكون سبب الحريق بقايا سيجارة مشتعلة.

انتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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