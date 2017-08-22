شكري: شبكة الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية

القاهرة- (مصراوي):

وصف وزير الخارجية سامح شكري التغطية الإعلامية لشبكة الجزيرة القطرية بـ"المتلاعبة"، مستشهدا بالصحفي السابق محمد فهمي، والذي حُكم عليه واثنين آخرين بالسجن، بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين خلال تغطيتهم الإعلامية لقناة "الجزيرة مباشر مصر".

وأشار شكري، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الإستوني، إلى أن احترام حرية التعبير في مصر ضمن سياق الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الصحافة.

وقال وزير الخارجية، رداً على سؤال بشأن موقف مصر تجاه قناة الجزيرة القطرية وموقف حرية الإعلام والتعبير في مصر: "الصحافة المكتوبة أو التلفزيون، هناك العشرات إن لم يكن المئات التي تعمل بحرية، ولا تخضع لأي رقابة وتضطلع بمسؤولياتها المدنية، باعتبارها صحافة حرة ونزيهة، وهي وسيط في المجتمع، تتابع عن كثب السياسات الحكومية وتثني عليها أو تنتقدها. وأعتقد أن ذلك في حد ذاته مؤشر على أن هناك كل احترام لحرية التعبير، ولكن داخل أي بلد تُنظم حرية التعبير عن طريق القوانين والأنظمة والدستور، وهذا لا ينبغي أن يُؤخذ ذلك بأي شكل من الأشكال خارج السياق الصحيح."

وتابع قوله: "لقد ذكرت مراسلاً معيناً، تجاوز القانون وانخرط في نشاط إجرامي، ولكنك لم تذكر مراسل آخر في قناة الجزيرة، محمد فهمي، الذي يقاضي حالياً قناة الجزيرة بسبب سوء تمثيلهم لمسؤولياته ما أدى إلى تورطه. لقد كان صريحاً جداً في توضيح الطريقة التي تعمل بها قناة الجزيرة، التي تتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية، وكانت متلاعبة، وأدى ذلك إلى اختراقه للقوانين والأنظمة التي تحكم أي مراسل صحفي."

وتعد زيارة شكري إلى إستونيا وليتوانيا الأولى لأي وزير خارجية مصري، وتأتي في إطار جولته الأوروبي التي بدأها أمس، الإثنين، بزيارة روسيا، وتنتهي غدا الأربعاء، بزيارة ليتوانيا.

وأكد شكري أهمية تعزيز أفاق التعاون بين مصر وإستونيا في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، إذ استعرض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك على ضوء قانون الاستثمار الجديد.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من خبرات إستونيا في مجالات عدّة، أهمها الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الاستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.