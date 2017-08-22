أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شكري: شبكة الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شكري: الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية

12:27 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

القاهرة- (مصراوي):
وصف وزير الخارجية سامح شكري التغطية الإعلامية لشبكة الجزيرة القطرية بـ"المتلاعبة"، مستشهدا بالصحفي السابق محمد فهمي، والذي حُكم عليه واثنين آخرين بالسجن، بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين خلال تغطيتهم الإعلامية لقناة "الجزيرة مباشر ".

وأشار شكري، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الإستوني، إلى أن احترام حرية التعبير في مصر ضمن سياق الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الصحافة.

وقال وزير الخارجية، رداً على سؤال بشأن موقف مصر تجاه قناة الجزيرة القطرية وموقف حرية الإعلام والتعبير في مصر: "الصحافة المكتوبة أو التلفزيون، هناك العشرات إن لم يكن المئات التي تعمل بحرية، ولا تخضع لأي رقابة وتضطلع بمسؤولياتها المدنية، باعتبارها صحافة حرة ونزيهة، وهي وسيط في المجتمع، تتابع عن كثب السياسات الحكومية وتثني عليها أو تنتقدها. وأعتقد أن ذلك في حد ذاته مؤشر على أن هناك كل احترام لحرية التعبير، ولكن داخل أي بلد تُنظم حرية التعبير عن طريق القوانين والأنظمة والدستور، وهذا لا ينبغي أن يُؤخذ ذلك بأي شكل من الأشكال خارج السياق الصحيح."

وتابع قوله: "لقد ذكرت مراسلاً معيناً، تجاوز القانون وانخرط في نشاط إجرامي، ولكنك لم تذكر مراسل آخر في قناة الجزيرة، محمد فهمي، الذي يقاضي حالياً قناة الجزيرة بسبب سوء تمثيلهم لمسؤولياته ما أدى إلى تورطه. لقد كان صريحاً جداً في توضيح الطريقة التي تعمل بها قناة الجزيرة، التي تتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية، وكانت متلاعبة، وأدى ذلك إلى اختراقه للقوانين والأنظمة التي تحكم أي مراسل صحفي."

وتعد زيارة شكري إلى إستونيا وليتوانيا الأولى لأي وزير خارجية مصري، وتأتي في إطار جولته الأوروبي التي بدأها أمس، الإثنين، بزيارة روسيا، وتنتهي غدا الأربعاء، بزيارة ليتوانيا.

وأكد شكري أهمية تعزيز أفاق التعاون بين مصر وإستونيا في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، إذ استعرض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك على ضوء قانون الاستثمار الجديد.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون والاستفادة من خبرات إستونيا في مجالات عدّة، أهمها الطاقة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الحكومية الرقمية والاتصالات، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات الاستونية المزمع إقامتها بمشروع تنمية محور قناة السويس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكري يُسلم رئيسة إستونيا رسالة

    أخبار

  • وزير الخارجية: دول كثيرة في المنطقة دعمت تنظيمات إرهابية لتحقيق مصالحها

    أخبار

  • وزير الخارجية يسلم نظيره الروسي رسالة من السيسي إلى بوتين

    أخبار

  • لافروف: سنعلن قريبًا قرارنا بشأن استئناف الرحلات الجوية مع مصر

    أخبار

إعلان

5cd56925f6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية