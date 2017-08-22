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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي Masrawy

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

12:24 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله – (أ ش أ):

اقتحم نحو 100 مستوطن إسرائيلي اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وذكرت دائرة الأوقاف في القدس أن الاقتحامات تمت من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت جولات استفزازية في المسجد المبارك، وسط تواجد كبير للمصلين الذين توزعوا في حلقات علم بمختلف أرجاء المسجد الأقصى.

وفي سياق آخر، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إدخال الكتب للمدارس التي تقع داخل المسجد الأقصى المبارك.
وكان الاحتلال قد لجأ إلى هذا الحظر خلال السنتين الماضيتين، بحجة صدور هذه الكتب عن السلطة الفلسطينية، وفي المقابل، لجأت مدارس الأقصى إلى إدخال الكتب عبر الحقائب المدرسية أمام أعين قوات الاحتلال.

يذكر أن الأقصى بداخله ثلاث مدارس: مدرسة الأقصى الشرعية الثانوية للإناث، ومدرسة ثانوية الأقصى الشرعية للبنين، ومدرسة رياض الأقصى.

هذا المحتوى من

Asha

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