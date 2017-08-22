إصابة 42 شخصا في تصادم قطارين خارج فيلادلفيا
إصابة 42 شخصا في تصادم قطارين خارج فيلادلفيا
12:19 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
أرشيفية
نيويورك - (د ب أ):
اصطدم قطار سريع بقطار خال من الركاب في محطة خارج فيلادلفيا صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عشرات الركاب.
وقال هيثر ريدفرن المتحدث باسم هيئة النقل بجنوب شرقي بنسلفانيا إن قطارا فائق السرعة بخط "نوريس تاون" اصطدم بقطار متوقف كان خاليا من الركاب بمحطة شارع رقم 69 ببلدة أبر داربي.
ووقع التصادم حوالي الساعة الثانية عشرة والربع صباحا (0415 بتوقيت جرينتش).
وأضاف ريدفرن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 42 شخصا أصيبوا في الحادث من بينهم محصل التذاكر ، كما يبدو أن حالات جميع المصابين لا تنذر بفقدان حياتهم، ويتم حاليا التحقيق في أسباب التصادم.
ووقع حادث آخر في وقت سابق من العام الحالي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بالقرب من نفس المحطة.
وتخدم هيئة النقل بجنوب شرقي بنسلفانيا منطقة مترو فيلادلفيا والأحياء المجاورة، وبلغ عدد الرحلات التي قطعتها القطارات في المنطقة العام الماضي أكثر من 300 مليون رحلة.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة أنه على الركاب أن يتوقعوا بعض الأعطال في خدمة القطارات هذا الصباح في أعقاب الحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تحطم طائرة صغيرة قرب نيويورك ومصرع طاقمها
-
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو
-
أكثر مترو أنفاق كلفة في العالم: استغرق 90 عاما ليكتمل تخطيطه
-
اعتقال 3 موظفين بهيئة السكك الحديدية على خلفية حادث تصادم قطارين في
إعلان
إعلان