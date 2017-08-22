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إصابة 42 شخصا في تصادم قطارين خارج فيلادلفيا

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مصراوي Masrawy

إصابة 42 شخصا في تصادم قطارين خارج فيلادلفيا

12:19 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إصابة 42 شخصا في تصادم قطارين خارج فيلادلفيا

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

اصطدم قطار سريع بقطار خال من الركاب في محطة خارج فيلادلفيا صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة عشرات الركاب.

وقال هيثر ريدفرن المتحدث باسم هيئة النقل بجنوب شرقي بنسلفانيا إن قطارا فائق السرعة بخط "نوريس تاون" اصطدم بقطار متوقف كان خاليا من الركاب بمحطة شارع رقم 69 ببلدة أبر داربي.

ووقع التصادم حوالي الساعة الثانية عشرة والربع صباحا (0415 بتوقيت جرينتش).

وأضاف ريدفرن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 42 شخصا أصيبوا في الحادث من بينهم محصل التذاكر ، كما يبدو أن حالات جميع المصابين لا تنذر بفقدان حياتهم، ويتم حاليا التحقيق في أسباب التصادم.

ووقع حادث آخر في وقت سابق من العام الحالي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بالقرب من نفس المحطة.

وتخدم هيئة النقل بجنوب شرقي بنسلفانيا منطقة مترو فيلادلفيا والأحياء المجاورة، وبلغ عدد الرحلات التي قطعتها القطارات في المنطقة العام الماضي أكثر من 300 مليون رحلة.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أنه على الركاب أن يتوقعوا بعض الأعطال في خدمة القطارات هذا الصباح في أعقاب الحادث.

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