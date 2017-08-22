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الأوقاف: 65 % نسبة النجاح في المسابقة التكميلية للأئمة

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مصراوي Masrawy

الأوقاف: 65 % نسبة النجاح في المسابقة التكميلية للأئمة

12:28 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الأوقاف: 65 % نسبة النجاح في المسابقة التكميلية للأئمة

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن نسبة النجاح في المسابقة التكميلية للأئمة بلغت 65 %.

وأضاف طايع، في تصريحات لمصراوي الثلاثاء، أن مسابقة الأئمة التكميلية تقدم لها 1200 شخصًا، وسيتم الإعلان عن نتيجة الاختبارات التحريرية اليوم.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الاختبارات الشفوية لكل المحافظات الجمهورية الأسبوع المقبل.

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مصراوي Masrawy

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