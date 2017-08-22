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تأجيل التقديم للمدارس اليابانية.. ومصدر يعلن الموعد الجديد

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مصراوي Masrawy

مصدر لمصراوي: تأجيل التقديم بالمدارس اليابانية للأسبوع المقبل

11:47 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مصدر لمصراوي: تأجيل التقديم بالمدارس اليابانية للأسبوع المقبل
كتبت- ياسمين محمد:كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن تأجيل فتح باب التقديم للمدارس اليابانية حتى الأسبوع المقبل، وذلك لعدم تسلم المدارس، بعد أن كان من المفترض أن يتم التسليم وفتح باب الالتحاق مطلع الأسبوع الجاري.وكان المصدر، أعلن لمصراوي، في وقت سابق، بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدارس اليابانية مطلع الأسبوع الجاري بعد تسلم المدارس، وهو ما لم يتم بعد.وأعلنت إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي 2017/ 2018، هو عام استثنائي فيما بخص التقدم وبدء الدراسة بالمدارس اليابانبة.ولفتت الإدارة؛ في بيان لها، إلى أن القرار الوزارى المنظم لعمل المدارس المصرية اليابانية، يحدد شرط السن الخاص لكل صف على النحو التالي: "من 4 سنوات إلى 5 سنوات Kg1، من 5 سنوات الى 6 سنوات KG2، من 6 سنوات الى 7 سنوات الاول الابتدائى، من 7 سنوات إلى 8 سنوات الثاني الابتدائي، ومن 8 سنوات إلى 9 سنوات الثالث الابتدائي".وعن قواعد التحويل الى المدارس المصرية اليابانية، فيمكن التحويل الى KG2 والصف الأول الابتدائى من جميع المدارس (عربى - لغات - ازهرى)، و يمكن التحويل الى الصفين الثاني والثاالث الابتدائي من مدارس اللغات فقط ( عام - أزهري) وفي جميع الحالات يجب الالتزام بشرط السن.اقرأ أيضاً:تعرف على خصائص المدارس اليابانية الجديدة (إنفوجرافيك)ننشر أماكن توزيع المدارس المصرية اليابانية وشروط التحويل والتقديمفي "س & ج".. 13 معلومة عن المدارس المصرية اليابانية الجديدةمصدر: عقوبة لطلاب المدارس اليابانية حال عدم الالتزام بـ"شرط ولي الأمر"

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