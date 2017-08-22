أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوقاف: توزيع 150 طن لحوم على الأسر والمناطق الأكثر احتياجًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأوقاف: توزيع 150 طن لحوم على الأسر والمناطق الأكثر احتياجًا

12:17 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الأوقاف: توزيع 150 طن لحوم على الأسر والمناطق الأكثر احتياجًا

أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.وأشار جمعة، خلال لقائه بمديري المديريات بمقر الوزارة، أنه تم التعاقد على توزيع 150 طن لحمة بتكلفة 13 مليون و200 ألف لتوزيعها على القرى والمناطق الأكثر فقرًا، بالاتفاق مع وزارة التموين.ونوه وزير الأوقاف إلى أن اللحوم تم استيرادها حية من الخارج، ويتم تجهيزها من حيث "الذبح والتشفية والتعبئة" تحت إشراف وزارة الأوقاف، مع مراعاة الأسر والمناطق الأكثر احتياجا.ولفت الوزير إلى أنه يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح خلال أيام العيد الثلاثة، ولا توجد أي مصروفات إدارية في مشروع الصكوك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدا.. وزير الأوقاف يبحث مع مديري المديريات استعدادات عيد الأضحى

    أخبار

  • الأوقاف: قافلة دعوية كبرى إلى مرسى مطروح برئاسة الوزير يوم الجمعة

    أخبار

  • الأوقاف: رفع بدل الخطبة للمتميزين والناجحين في اختبارات الوزارة

    أخبار

  • الأخبار المتوقعة ليوم السبت 12 أغسطس 2017

    أخبار

إعلان

ce399a3654.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: احتياطي القمح 4.857 مليون طن.. ويكفى حتى نهاية فبراير

التموين: احتياطي القمح 4.857 مليون طن.. ويكفى حتى نهاية فبراير

سؤال برلماني لـ«وزير التموين» لتأخر طباعة بطاقات التموين التالفة 4 شهور

سؤال برلماني لـ«وزير التموين» لتأخر طباعة بطاقات التموين التالفة 4 شهور

مساء dmc - جهود مباحث التموين لضبط الخارجين على القانون

مساء dmc - جهود مباحث التموين لضبط الخارجين على القانون

غدًا.. وزيرا التموين والأوقاف يوقعان اتفاقا لتوفير لحوم الأضاحي

غدًا.. وزيرا التموين والأوقاف يوقعان اتفاقا لتوفير لحوم الأضاحي