الأوقاف: توزيع 150 طن لحوم على الأسر والمناطق الأكثر احتياجًا 12:17 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.وأشار جمعة، خلال لقائه بمديري المديريات بمقر الوزارة، أنه تم التعاقد على توزيع 150 طن لحمة بتكلفة 13 مليون و200 ألف لتوزيعها على القرى والمناطق الأكثر فقرًا، بالاتفاق مع وزارة التموين.ونوه وزير الأوقاف إلى أن اللحوم تم استيرادها حية من الخارج، ويتم تجهيزها من حيث "الذبح والتشفية والتعبئة" تحت إشراف وزارة الأوقاف، مع مراعاة الأسر والمناطق الأكثر احتياجا.ولفت الوزير إلى أنه يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح خلال أيام العيد الثلاثة، ولا توجد أي مصروفات إدارية في مشروع الصكوك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

غدا.. وزير الأوقاف يبحث مع مديري المديريات استعدادات عيد الأضحى

الأوقاف: قافلة دعوية كبرى إلى مرسى مطروح برئاسة الوزير يوم الجمعة

الأوقاف: رفع بدل الخطبة للمتميزين والناجحين في اختبارات الوزارة

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 12 أغسطس 2017

إعلان

إعلان