أعضاء بـ"الأعلى لمكافحة الإرهاب": الاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيسي خلال أيام

كتبت- مروة شوقي:

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن الاجتماع الأول لأعضاء المجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أيام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الشهر الماضي، قرارًا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، تحت رئاسته.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي، الذي جاء في مادته الأولى "أن يهدف المجلس إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره".

وأشار عكاشة، في تصريح المصراوي، الثلاثاء، إلى أنه لا يملك المعلومات الكافية عمّا سيتم خلال الاجتماع الأول للمجلس، قائلًا: "لا أعلم هل سيتم فيه تحديد الأمور التنظيمية بالكامل أم لا".

ووافقه الرأي، الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، قائلًا: "الاجتماع الأول لأعضاء المجلس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون قريبًا جدًا".

ولفت سعيد، إلى أنه تم تحديد موعد الاجتماع، لكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن، مضيفًا: "سيكون اجتماع افتتاحي يحدد طريقة عمل المجلس، ووضع آليات تنفيذ المهام التي أنشىء لأجلها، علاوة على تحديد إجراءات مواجهة الإرهاب".

جاء تشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، ووزراء: الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما ضم المجلس عضوية عدد من الشخصيات العامة هي: الدكتور علي جمعة، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور عبد المنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب، والدكتور أحمد عكاشة، ومحمد رجائي عطية، وفؤاد علام، والفنان محمد صبحي، وضياء رشوان، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتورة هدي عبد المنعم، وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.