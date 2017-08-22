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ممثل النيابة في قضية "أنصار بيت المقدس" يقدم ما يفيد تعذر الاستدلال على 4 شهود

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مصراوي Masrawy

ممثل النيابة في قضية "أنصار بيت المقدس" يقدم ما يفيد تعذر الاستدلال على 4 شهود

12:25 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد

كتب- عمرو علي:

قدم ممثل النيابة العامة، للمحكمة في قضية أنصار بيت المقدس، مذكرة بتعذر ضبط وإحضار الشاهد رقم 150، ومحضر يفيد عدم توصل التحريات لعنوان الشاهد رقم 101، ومحضر يفيد بعدم التوصل للشاهد 159، ومحضر شرطة يفيد بعدم إعلان الشاهد كريم أحمد محمد سالم لعدم تواجد أحد من أسرته بمحل سكنه.

جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، لأقوال شهود الاثبات في محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ " تنظيم أنصار بيت المقدس" لارتكابهم اغتيالات لضباط الشرطة وتفجير منشآت أمنية.

كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق، واغتيال النائب العام الراحل، وهجوم على أكمنة أمنية في سيناء.

وأعلنت الجماعة في نوفمبر 2014 مبايعتها لأبو بكر البغدادي -زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"- وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".

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