تعليم القليوبية: تشكيل لجنة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة بمدارس التعليم الفني

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى تشكيل لجنة مشتركة من المديرية والهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، لبدء تطبيق القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، بمدارس التعليم الفني.

وأضاف، أن ذلك جاء بعد الاطّلاع على قانون التعليم، وقانون الطفل، وقرارات رئيس الجمهورية، والقرارات الوزارية، وعلى الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم قبل الجامعي (٢٠١٤-٢٠٣٠) وتحقيقًا للصالح العام.

وأشار عجلان، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل اللجنة برئاسته، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والدكتورة مرفت محمد سعيد نائب مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وكل من موجهي عموم التربية النفسية، والتربية الاجتماعية، والإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة الفكرية، و٣ أخصائيين نوعيين من التعليم الفني.

ولفت عجلان إلى أن اللجنة عقدت لقاءات خلال اليوم الاول مع أكثر من ٢٠ طالبًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من ذوى الإعاقة البسيطة، الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني (الحكومية - الخاصة).

وجرى فحص كل حالة طبقًا لكافة المستندات والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة، واختيار التخصص المناسب لكل حالة تعرض على اللجنة والبت في الاستفسارات الخاصة بقبول ذوي الإعاقة.