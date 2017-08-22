"الغربية" تشكل غرف عمليات لمواجهة طوارئ عيد الأضحى

الغربية – مروة شاهين:

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين ومواجهة الطوارئ خلال عيد الأضحى.

وأصدر المحافظ، توجيهاته لكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بإعداد خطط عمل تنفيذية لكل قطاع والتنسيق لتوفير الخدمات والسلع الاستهلاكية واللحوم المعروضة وضمان سلامتها وتوافرها بالأسواق بالأسعار المناسبة.

كما وجه المحافظ، بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور في شوارع وميادين المحافظة، لضمان السيولة المرورية وعدم حدوث اختناقات، وتكثيف الحملات المرورية بمناطق الحدائق والملاهي العامة والمتنزهات وكورنيش النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون.

وطالب المحافظ، بتكثيف ورديات العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ورفع الإشغالات أولاً بأول، وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية بالمدن، وتكثيف الحملات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.