6 أطعمة تشعرك بالشبع دون أضرار جانبية

كتب - هشام عواض:

يعاني البعض من شراهة كبيرة في تناول الطعام مما يعرضهم لزيادة الوزن، وللتعامل مع هذه المشكلة هناك أطعمة طبيعية تعمل على تقليل الشهية دون آثار جانبية، بحسب موقع "boldsky" المعني بالصحة، وهي:

- التفاح

التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، ويمنحك التفاح الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ولأنه يحتوي أيضاً على البكتين فهذا يساعد في إنقاص الوزن ويمنع ارتفاع مستوى السكر بالدم الذي يحفز الجوع.

- الأفوكادو

تحتو على الألياف القابلة للذوبان والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والتي تعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، لكن ينصح بعدم تناول كميات كبيرة منها.

- سمك السلمون

تلعب الأوميجا 3 والأحماض الدهنية الموجودة في سمك السلمون دورًا كبيرًا في كبح الشهية.

- اللوز

إذا تناولت القليل من اللوز النيئ يوميًا كوجبة خفيفة فذلك سيساعدك على كبح الشهية ويرجع هذا لاحتوائها على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والتي تمنعك من الإفراط في تناول الطعام، كما أنها مصدر جيد للماغنسيوم وفيتامين E.

- البطاطا

النشا الموجود في البطاطا تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة.

- بذور الكتان

لأنها غنية بالألياف والبروتين وأوميجا 3 فأنها سوف تساعدك بشكل كبير في كبح الشهية والشعور بالشبع لوقت طويل.