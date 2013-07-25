بدء فعاليات المصالحة الوطنية بسوهاج لاختيار مرشحين لمنصب المحافظ

فى ضوء فعاليات المشاركة المجتمعية يقوم مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، بالتعاون مع حملة بإيدينا، عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية واختيار مرشحين محتملين لمنصب محافظ سوهاج، وصياغة خطة لبيان المشكلات والعقبات التى تواجه المحافظة ومقترحات لحلها.

واجتمعت أمس لجنة الحكماء، بحضور المستشار أحمد عبد النعيم ممثل نادى القضاة، وعلاء زيدان ممثل العلاقات العامة لمكتب فضيلة الشيخ طلعت حسين محمود ممثل الأزهر الشريف، وعبلة الهوارى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد مصطفى منسق رابطة معاونى هيئة التدريس بجامعة سوهاج، وإسلام منصور مدير مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، ومحمود مختار منسق عام الحملة، ومحمود فاروق أمين سر اللجنة، وأحمد عبد اللطيف أمين مساعد.

يذكر أنه تمت مخاطبة كافة مؤسسات المحافظة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ومديرى البنوك المصرية والشخصيات العامة بخطابات مسجلة لدعوتهم لتسمية المرشحين، وحضور المؤتمر، وسيتم عقد اجتماع للجنة الحكماء للتشاور والاتفاق على المرشحين، كما سيتم الإعلان الرسمى خلال المؤتمر الجماهيرى الإعلامى بقاعة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وسيتم رفع التوصيات الخاصة بالترشيحات، والخطة الخاصة بالمحافظة، لرئاسة الجمهورية والحكومة المكلفة بعد المؤتمر مباشرة.