القبض على مخرج مسرحي بارز في روسيا على خلفية اختلاس مليون دولار
القبض على مخرج مسرحي بارز في روسيا على خلفية اختلاس مليون دولار
12:02 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
موسكو - (د ب أ):
أعلنت أعلى هيئة تحقيقات في روسيا اليوم الثلاثاء أنه تم القبض على المخرج المسرحي الروسي البارز كيريل سريبرينيكوف للاشتباه بأنه يقف وراء اختلاس "ما لا يقل عن 68 مليون روبل" (مليون دولار) من أموال الدولة.
ويعرف سريبرينيكوف، وهو المخرج المنفذ لمسرح "جوجول سنتر" في موسكو، بأعماله الساخرة التي تنتقد القيادة الروسية.
وقالت لجنة التحقيقات في بيان إن السلطات تعتزم توجيه اتهامات ضد المخرج يمكن أن تجعله يقبع في السجن لعقد من الزمن . و كانت الأموال مخصصة لمشروع مسرحي في الفترة من عام 2011 إلى 2014 .
وأنكر سريبرينيكوف ،الذي تم تفتيش منزله في أيار/مايو الماضي، بإصرار ارتكاب أ خطأ . وشملت القضية عددا من مساعديه أيضا.
وكان من المقرر أن يتولى سريبرينيكوف (47 عاما) إخراج أوبرا "هانسل وجريتل" المأخوذة عن قصة خيالية في سبتمبر بمدينة شتوتجارت الألمانية.
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