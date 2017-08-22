سياسي بارز باتحاد ميركل يدعو لحل أوروبي في النزاع مع تركيا

برلين - (د ب أ):

دعا سياسي ألماني بارز بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحل أوروبي في النزاع القائم مع تركيا.

وقال رودريش كيزفيتر خبير شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية لاتحاد ميركل اليوم الثلاثاء في تصريحات لإذاعة "أر بي بي" (برلين-براندنبورج) إنه يرى على سبيل المثال إمكانية "أن نجمد الأصول الأجنبية لجماعات (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ".

وتابع السياسي البارز المنتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي قائلا: "من ناحية نجمد الأصول الأجنبية لقلة روسية، ولكننا لا نفعل شيئا حيال تركيا. لا يمكننا تنسيق ذلك إلا على مستوى أوروبي".

وقال كيزفيتر: "يتعين علينا التفكير على المدى الطويل وتأمين مصالحنا من خلال تفكير أوروبي مشترك. لأن أردوغان يتصرف بشكل تكتيكي ".