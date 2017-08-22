تشيشاريتو ثالث أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

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نجح المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو) في تسجيل هدفين في خسارة فريقه وست هام يوم السبت الماضي، أمام ساوثهامبتون بنتيجة (3-2) في الدوري الإنجليزي.

وبفضل الهدفين تخطى المهاجم المكسيكي البالغ من العمر (29 عامًا) اللاعب ديفيد أونسورث، كثالث أفضل هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي لم يسجل أي هدف من خارج منطقة الجزاء.

وسجل المهاجم المكسيكي 39 هدفًا في الدوري الإنجليزي من خلال فترة تواجده في مانشستر يونايتد سابقًا ووست هام في الوقت الحالي.

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وطواال تاريخ البريميرليج، تفوق على خافيير هيرنانديز كل من تيم كاهيل وجون تيري، حيث لم يسجل أي منهما طوال مسيرته في البطولة أي هدف من خارج منطقة الجزاء.

وسجل كاهيل 56 هدفًا على رأس القائمة ومن بعده تيري برصيد 41 هدفًا ومن ثم هيرنانديز برصيد 39 هدفًا وفي المركز الرابع ديفيد أونسورث برصيد 38 هدفًا وفي المركز الخامس كيفين دويل برصيد 37 هدفًا.