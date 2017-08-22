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الأهداف العكسية شعار توتنهام للتغلب على نحس ويمبلي

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الأهداف العكسية شعار توتنهام للتغلب على نحس ويمبلي الأهداف العكسية شعار توتنهام للتغلب على نحس ويمبلي

التحرير

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لم يحظ توتنهام بنتائج جيدة على ملعب ويمبلي، والذي من المنتظر أن يحتضن جمبع مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم حتى الانتهاء من تشييد ملعب الفريق الجديد.

وخسر «السبيرز» أول مبارياتهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على يد تشيلسي بنتيجة (2-1) على ملعب ويمبلي، الذي يبدو مثل العقدة أمام توتنهام الذي يفضل في تحقيق النتائج الإيجابية عليه.

وطوال تاريخ مباريات توتنهام على ملعب ويمبلي، نجد أن هداف الفريق على هذا الملعب هي الأهداف العكسية، حيث سجل السبيرز 5 أهداف عن طريق أهداف عكسية من لاعبي الخصوم، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، وكان آخرها هدف ميتشي باتشواي لاعب تشيلسي في مرماه في المباراة الأخيرة أمام السبيرز.

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ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق على ملعب ويمبلي 8 لاعبين سجلوا هدفين هم: «ديلي ألي - هاري كين - مارتين شيفرز - مارك فالكو - جلين هودل - جاري لينكير - بوبي سميث - ريكي فيلا).

ويأمل توتنهام في كسر الحظ العاثر الذي يصاحبهم على ملعب ويمبلي، ففي الموسم الماضي لعب «السبيرز» على ذلك الملعب في دوري أبطال أوروبا، وخسروا أمام موناكو 2-1 وأمام باير ليفركوزن 1-0 قبل أن يحققوا فوز وحيد على سيسكا موسكو بنتيجة 3-1 في المباراة التي شهدت تسجيل حارس الفريق الروسي إيجور أكينفيف هدفًا عكسيًا في مرماه.

ومن المباريات الشهير التي خاضها توتنهام على ملعب ويمبلي كانت نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1991، وفاز السبيرز باللقب على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1 بفضل هدف عكسي من ديس والكر في الدقيقة 94.

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التحرير

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