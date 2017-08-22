رئيس محلية البرلمان عن تعديل مدة الرئاسة: «غير دستوري»

التحرير

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رفض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدعوات والمقترحات المطالبة بتعديل فترة الدورة الرئاسية في الدستور لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، معللًا ذلك بأنها لا تصح دستوريًا.

وأضاف "السجيمي" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه يجب على الجميع النظر في مواد الدستور أولًا قبل أن يتكلموا، مشددًا على ضرورة احترام الدستور الذي استفتى عليه الشعب ووافق عليه.

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جاء ذلك خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لمحافظة كفر الشيخ للتعرف على احتياجات المحافظة، وتفقد عددًا من المشروعات القومية والخدمية.