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وكيل «المركزي للمحاسباب»: نتصدى للفساد داخل أروقة الدولة

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وكيل «المركزي للمحاسباب»: نتصدى للفساد داخل أروقة الدولة وكيل «المركزي للمحاسباب»: نتصدى للفساد داخل أروقة الدولة

التحرير

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قال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن الجهاز يعد الجهة الرقابية الأعلى في ، مؤكدًا أنه يُعد من 18 لـ20 ألف تقرير سنويًا، ولا يوجد جهاز رقابي آخر في العالم يُعد هذا العد من التقارير.

أضاف عبدالمعطي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، مع الإعلامية رشا مجدي، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز يتصدى لكافة مظاهر الفساد في أروقة الدولة، لافتًا إلى أن الجهاز الإداري للدولة فرع من بين 18 فرعًا يفحصها المركزي للمحاسبات.

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أوضح وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، مشدّدًا على أن الدولة ماضية في طريقها للقضاء عليهما، كما أن زيارة الرئيس عبدالفتاح ، أمس الإثنين، للجهاز، احتفالًا بعيده الماسي، أول زيارة لرئيس جمهورية لمقر المركزي.

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التحرير

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