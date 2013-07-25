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المؤسسة المصرية للزكاة توزع 6000 كرتونة رمضانية لفقراء أسوان

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المؤسسة المصرية للزكاة توزع 6000 كرتونة رمضانية لفقراء أسوان المؤسسة المصرية للزكاة توزع 6000 كرتونة رمضانية لفقراء أسوان

وزعت المؤسسة المصرية للزكاة، بالتعاون مع جمعيتى أم القرى والرعاة بمدينة كوم أمبو، 6000 كرتونة رمضانية على أسر الفقراء والمحتاجين بمحافظة أسوان.

وقالت آمال خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الشنط الرمضانية التى تم توزيعها على الأسر الفقيرة تأتى ضمن قافلة الخير المهداة من المؤسسة العربية للزكاة، ولفتت إلى أن جهود المتبرعين بزكاة أموالهم ساهمت فى رفع المعاناة عن الأسر المحتاجة فى المجتمع المصرى طوال شهر رمضان المبارك.

وأشارت "خليفة" إلى أن عملية التوزيع تتم عن طريق مجموعة من الجمعيات على مستوى المحافظة، ومن خلال البيانات الموجودة حول الحالات الأكثر احتياجاً والمسجلة داخل كل جمعية.

وأكدت أن توزيع الشنط الرمضانية لا يقتصر على الأيتام فقط، ويشمل أيضاً الحالات المرضية الملحة وذوى الاحتياجات الخاصة.

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مصر 365