بـ118 ألف عملات أجنبية ومحلية.. الاسم جواهرجي والمهنة تاجر عملة

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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، القبض على جواهرجي؛ لاتهامه بالإتجار في العملات الأجنبية والمحلية، وضُبط بحوزته ١١٨ ألف عملات أجنبية ومصرية.

تحريات المباحث كشفت أن "ع. ع."، تاجر مصوغات ذهبية، يتاجر في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، متخذا من محل عمله مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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تم ضبط المتهم، وبحوزته 35684 ريالا سعوديا، 6538 دولارا أمريكيا، 1090 يورو، 300 جنيه إسترليني، 100 درهم إماراتي، 80 دينارا أردنيا، 75500 جنيه مصري. كما تم ضبط "ا. ح."، 37 سنة، مزارع، وبحوزته 7500 ريال سعودي، و1700 جنيه مصري أثناء استبدالهم من المتهم.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.