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إطلاق اسم «اليزل» على قاعة اللجنة العامة للبرلمان تخليدًا لذكراه

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إطلاق اسم «اليزل» على قاعة اللجنة العامة للبرلمان تخليدًا لذكراه إطلاق اسم «اليزل» على قاعة اللجنة العامة للبرلمان تخليدًا لذكراه

التحرير

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قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إطلاق اسم اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب وزعيم ائتلاف دعم الراحل، على قاعة اللجنة العامة للمجلس، تخليدًا لذكراه.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب اليوم: «تخليدا لذكرى المغفور له اللواء سامح سيف اليزل، نائب الشعب، ورئيس ائتلاف دعم مصر الأسبق. قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إطلاق اسمه على قاعة اللجنة العامة للمجلس بالدور الثانى، وفاء لذكراه، وسيرته العطرة وارتباطه بثورة الشعب وتفانيه فى تعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن».
 

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وتوفي اليزل في 4 أبريل من العام الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، أدى إلى تدهور صحته، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، حتى وافته المنية.

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التحرير

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