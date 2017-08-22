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النيابة الإدارية تحيل مدير عام الحجر الزراعي بالسويس للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تحيل مدير عام الحجر الزراعي بالسويس للمحاكمة

11:57 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

النيابة الإدارية تحيل مدير عام الحجر الزراعي بالسويس للمحاكمة

النيابة الإدارية

كتب- عمرو علي:قررت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير عام إدارة الحجر الزراعي بالسويس للمحاكمة العاجلة، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات إدارية جسيمة.كشفت التحقيقات أن مجدي عبد العزيز عبد الهادي، مدير عام إدارة الحجر الزراعي بالسويس خلال فترة عمله مدير مكتب الفني الإدارة المركزية للحجر الزراعي خالف أحكام القانون، واللوائح والقرارات ولم يلتزم بها بأن كلف المهندس محمد فؤاد مصطفى، كبير الإخصائيين الزراعيين بإدارة الحجر الزراعي ببور سعيد بالسفر إلى دولة رومانيا، دون الحصول على موافقة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.وتبين أن المتهم استصدر قرار وزاري بالترخيص بالسفر رغم سبق ترشيح لجنتين اخريين بالسفر لهذه المأمورية، وصدور قرارين وزاريين بالترخيص لهما بالسفر مما ترتب عليه عدم سفر اللجنتين، وسفر المهندس محمد فؤاد مصطفى بالمخالفة للقواعد المتبعة في الترشيح للمأموريات الخارجية ولائحة السفر.وجاء بأوراق القضية أن المتهم اشتراك مع مجهول في اصطناع صورة كتاب منسوب صدوره إلى شركة "أميروبا" متضمنًا طلب تشكيل لجنة من مهندسي الحجر الزراعي للفحص، والإشراف على كمية 120 ألف طن قمح روماني، وصورة خطاب موجه إلى سفارة دولة رومانيا مدون به اسمه واسم محمد فؤاد مصطفى وقدمهما للنيابة بقصد التستر على ما نسب إليه.

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