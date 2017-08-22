مصرع لواء بالمخابرات الحربية وإصابة زوجته وابنه الضابط بالأمن الوطني في حادث سير

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

لقي لواء بالمخابرات الحربية مصرعه، وأصيبت زوجته وضابط بالأمن الوطني وابنته؛ إثر انقلاب سيارة بطريق القطامية العين السخنة.

تبين بالفحص أنه اثناء سير سيارة رقم (ب ل ف 392) بالكيلو 84 يقودها اللواء صلاح الشاذلي، الضابط بالمخابرات الحربية، في الاتجاه القادم من القاهرة إلى العين السخنة، انفجر الإطار الأمامي، ما ادى إلى انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع السائق، وإصابة زوجته والرائد هاني صلاح الشاذلي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، و "نور"، 5 سنوات.

ونُقل المتوفى والمصابون إلى مستشفى الجلاء العسكرى بالقاهرة، ورفع حطام الحادث، لتسيير حركة المرور