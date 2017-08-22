مسؤول كردي: أبلغنا بغداد بإجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر المقبل

بغداد – (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وفد مجلس استفتاء إقليم كردستان العراقي سعدي بيرة إن الوفد الكردستاني أبلغ بغداد قرار إقليم كردستان بإجراء الاستفتاء على الاستقلال في يوم 25 سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الوفد لم يناقش المسائل المتعلقة بالمناصب والأموال مع المسؤولين العراقيين.

وأضاف بيرة - في تصريح أورده قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء - أنه "تم توضيح الأسباب التي دفعت إقليم كردستان باتخاذ قرار الاستفتاء منها سياسات التهميش وغياب المشاركة الحقيقة وقطع الموازنة وخرق بنود الدستور وغيرها".

وأوضح أن التحالف الوطني العراقي قدم مشروعا لنا حول معالجة المشاكل القائمة بين إقليم كردستان وبغداد"، لافتا إلى أن " المجلس الأعلى للاستفتاء سيبحث المشروع غدا دون ذكر تفاصيله".

وتابع بيرة قائلا إن "المناقشات تمحورت حول المباديء الفيدرالية الديمقراطية وتطبيق الدستور والتوافق والشراكة".

يذكر أن الوفد الكردي بشأن استفتاء إقليم كردستان اجتمع مع الأطراف السياسية والحكومية الأسبوع الماضي، لمناقشة موضوع الاستفتاء وتقريب وجهات النظر.