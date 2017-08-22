ردم البرك والمستنقعات بقرية العدوة بأسوان لمنع انتشار الملاريا 11:57 ص الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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أسوان - إيهاب عمران:بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، في ردم البرك والمستنقعات بقرية العدوة، وذلك لمنع انتشار الملاريا بالقرية.وقال العميد أيمن رضا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو: "إنه جرى الانتهاء من ردم 30% من البرك والمستنقعات وستنتهي المشكلة بالكامل خلال الأيام المقبلة".وأشاد رئيس المدينة بمجهودات رئيس الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحري، والذي تتبعه قرية العدوة، وحسن تعاونه مع الأهالي والذين لا يألون جهدًا في مساعدة الوحدة المحلية لإنهاء هذه المشكلة.يذكر أن قرية العدوة، تعاني من وجود مستنقعات وبرك عديدة كانت في الأساس محاجر نضبت فيها المواد المحجرية، وبسبب تجمع المياه الجوفية والصرف الزراعي تحولت لبرك ضخمة، ما أدى إلى انتشار البعوض والناموس الذي يعدّ ناقلاً أساسيًا للملاريا.

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